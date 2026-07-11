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الإحصاءات العامة: تعداد سكان الأردن بالكامل في شهر تشرين الأول المقبل

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أرشيفية
 
السبت، 11-07-2026 07:18 م

الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن العدّ الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن سيُنفذ خلال شهر تشرين الأول المقبل، اعتباراً من 1 تشرين الأول وحتى 30 منه، حيث سيتم تعداد سكان الأردن بالكامل من خلال زيارة جميع المنازل في المملكة.

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وأوضح فريحات أن فرق التعداد ستزور كل منزل، وسيجري الباحثون مقابلات مباشرة مع الأسر داخل منازلهم، وطلب الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، وجمع البيانات اللازمة للوصول إلى العدد الفعلي للسكان، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وأضاف أن دائرة الإحصاءات العامة أنجزت المراحل الثلاث الأولى من التعداد، والتي تضمنت زيارات ميدانية نفذها الباحثون، فيما تمثل مرحلة تشرين الأول العد الفعلي والنهائي للسكان.


وأشار إلى أن مشروع التعداد يعد جهداً وطنياً كبيراً، إذ سيشارك فيه نحو 12 ألف باحث ميداني لمدة شهر، معظمهم من معلمي المدارس المنتشرين في مختلف مناطق المملكة.


وأكد فريحات أن التعداد سيشمل جميع الموجودين على الأراضي الأردنية، سواء الأردنيين أو غير الأردنيين المقيمين في المملكة، بهدف توفير صورة دقيقة عن الواقع السكاني الحالي.


وبيّن أن التعداد سينفذ إلكترونياً باستخدام استمارات ذكية تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يمكنها من اكتشاف أي تناقضات في البيانات، إضافة إلى مقارنتها مع قواعد بيانات دائرة الأحوال المدنية وقواعد بيانات المقيمين غير الأردنيين، إلى جانب جمع بيانات تتعلق بالأردنيين الموجودين خارج المملكة.
ولفت إلى أن نتائج التعداد ستحدد العدد الفعلي للسكان ومعدل النمو السكاني، بدلاً من الأرقام التقديرية الحالية المبنية على نتائج تعداد عام 2015.

 
 


gnews

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