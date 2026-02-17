الإحصاءات: انخفاض كمية إنتاج زيت الزيتون بنسبة 34% للموسم الحالي

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الاحصاءات العامة، الثلاثاء، نتائج مسح معاصر زيت الزيتون في الأردن للموسم 2025.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي كمية زيت الزيتون المنتجه هذا الموسم بلغت 16,342طن، وبالمقارنة مع معدل الإنتاج العام خلال السنوات (2012-2024) والذي بلغ 24,923 طن، أظهرت النتائج انه هناك انخفاضاً بنسبة 34.4% عن المعدل، و انخفاضاً بنسبة 54.4% عن الموسم الماضي الذي بلغ 35,828 طن.



كما أشارت النتائج الى أن كمية ثمار الزيتون المستخدمه بالعصر قد انخفضت بذات النسب تقريباً، حيث بلغت كمية الثمار 84,154 طن في الموسم الحالي مقارنة بـ 184,903 طن في الموسم الماضي و127,746 طن كمعدل عام خلال الفترة ذاتها.



وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للمعاصر، أشارت النتائج إلى أن إنتاج معاصر زيت الزيتون في محافظة اربد قد احتلت المرتبة الأولى وبلغ إنتاجها 5.5 الف طن، تليها معاصر محافظة عجلون بكمية إنتاج بلغت 3.3 ألف طناً، بينما كانت معاصر محافظة العقبه الأقل من حيث كميه إنتاج زيت الزيتون و بلغت 52 طناً فقط.