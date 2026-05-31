الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1% في الربع الأول 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الاحصاءات العامة عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الى 16.1% في الربع الأول من عام 2026م، وذلك من خلال التقرير الربعي الذي نشرته اليوم الأحد.

وكشف التقرير عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة (أردنيين وغير أردنيين) الى 16.1% في الربع الاول 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول 2025 وبمقدار 2.3 نقطة مئوية خلال الأربعة أعوام الماضية مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.



وبلغ معدل البطالة بين الذكور الأردنيين 17.9% خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2025.



كما انخفض معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث بواقع 1.7 نقطة مئوية خلال الأربعة أعوام الماضية مقارنة مع الربع ذاته من عام 2022 وانخفاض معدل بطالة الذكور الأردنيين 6.3 نقطة مئوية منذ عام 2021.



وبلغ معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث خلال الربع الأول من عام 2026 للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 17.7% منها 14.4% للذكور و29% للإناث، فيما بلغ معدل البطالة لغير الأردنيين للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 5.4% منها 6.0% للذكور و 3.4% للإناث.