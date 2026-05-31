الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1% في الربع الأول 2026

وكشف التقرير عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة (أردنيين وغير أردنيين) الى 16.1% في الربع الاول 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول 2025 وبمقدار 2.3 نقطة مئوية خلال الأربعة أعوام الماضية مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.
وبلغ معدل البطالة بين الذكور الأردنيين 17.9% خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
كما انخفض معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث بواقع 1.7 نقطة مئوية خلال الأربعة أعوام الماضية مقارنة مع الربع ذاته من عام 2022 وانخفاض معدل بطالة الذكور الأردنيين 6.3 نقطة مئوية منذ عام 2021.
وبلغ معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث خلال الربع الأول من عام 2026 للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 17.7% منها 14.4% للذكور و29% للإناث، فيما بلغ معدل البطالة لغير الأردنيين للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 5.4% منها 6.0% للذكور و 3.4% للإناث.
كما بلغ معدل البطالة بين السكان الذكور (أردنيين وغير أردنيين) 14.6% خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض مقداره 0.6 نقطة مئوية مقارنة بنفس الربع من عام 2025 وبارتفاع مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2025.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 29.3 % خلال آذار 2026
-
محاكم التنفيذ الشرعي تنجز 144 مذكرة خلال عطلة العيد
-
دائرة الأحوال المدنية تصدر 1207 جوازات سفر خلال عطلة العيد
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للعين الأسبق برجس الحديد بدوام الصحة والعافية
-
زراعة العقبة: برامج ومشاريع تنموية لدعم الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي
-
الأمير علي يلتقي رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم
-
الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على مشاركة منتخب النشامى في المونديال
-
تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم