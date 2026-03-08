الإحصاءات: تراجع أمية الإناث بالأردن إلى 7.3% وارتفاع نسبة المتعلمات إلى 92.7%

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة انخفاض معدل الأمية بين الإناث الأردنيات اللواتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر، من 16.5 بالمئة عام 2000 إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 وفي المقابل، ارتفعت نسبة الإناث المتعلمات إلى 92.7 بالمئة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستويات التعليم بين النساء في المملكة.

اضافة اعلان



ووفقا لبيان صحفي صدر عن الدائرة اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بلغ عدد الإناث في المملكة 5 ملايين و617 ألف نسمة من مجموع السكان الكلي في نهاية عام 2025، وبنسبة بلغت 47.1 بالمئة من إجمالي السكان مقارنة بـ 52.9 بالمئة للذكور، أي أن مقابل كل 100 أنثى في الأردن هناك 113 ذكرا، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.



وأشارت إلى أن أعلى نسبة للإناث في الفئة العمرية (15-49) سنة بلغت 52.7 بالمئة من إجمالي الإناث، تلتها الإناث أقل من 15 سنة بنسبة 35.4 بالمئة، ثم اللاتي أعمارهن 50 سنة فأكثر بنسبة 12 بالمئة، لافتة الى أن متوسط العمر المتوقع لهن ارتفع بمقدار 3.2 سنة مقارنة بالذكور.