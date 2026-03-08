الإحصاءات: تراجع أمية الإناث بالأردن إلى 7.3% وارتفاع نسبة المتعلمات إلى 92.7%

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الدائرة اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بلغ عدد الإناث في المملكة 5 ملايين و617 ألف نسمة من مجموع السكان الكلي في نهاية عام 2025، وبنسبة بلغت 47.1 بالمئة من إجمالي السكان مقارنة بـ 52.9 بالمئة للذكور، أي أن مقابل كل 100 أنثى في الأردن هناك 113 ذكرا، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وأشارت إلى أن أعلى نسبة للإناث في الفئة العمرية (15-49) سنة بلغت 52.7 بالمئة من إجمالي الإناث، تلتها الإناث أقل من 15 سنة بنسبة 35.4 بالمئة، ثم اللاتي أعمارهن 50 سنة فأكثر بنسبة 12 بالمئة، لافتة الى أن متوسط العمر المتوقع لهن ارتفع بمقدار 3.2 سنة مقارنة بالذكور.
وأظهرت نتائج مسوح قوة العمل التي تنفذها الدائرة، أن متوسط العمر عند الزواج الأول للإناث ارتفع من 25.6 سنة عام 2014 إلى 27.5 سنة عام 2024، كما ارتفع لدى الذكور من 29.8 سنة إلى 32.5 سنة خلال الفترة ذاتها.
