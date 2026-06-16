الثلاثاء 2026-06-16 10:42 م

الإحصاءات : تراجع معدل التضخم إلى 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026

ن
تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 10:20 م

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 1.88% مسجّلًا تراجعًا مقارنة مع 1.97% لنفس الفترة من عام 2025.

اضافة اعلان


أما خلال شهر أيار من عام 2026، فقد بلغ معدل التضخم 2.83% مقارنة مع 1.98% للشهر المقابل من عام 2025، ومسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.55% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر نيسان من العام الحالي.


وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2026، فقد جاء التضخم مدفوعاً بمساهمة بند الايجارات بنحو 0.68 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من الزيوت والدهون بنحو 0.25 نقطة مئوية، والنقل بنحو 0.26 نقطة مئوية، والشاي والبن والكاكاو بنحو 0.12 نقطة مئوية.


فيما جاء التضخم المسجل في شهر أيار 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، مدفوعاً بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.23 نقطة مئوية، تلاها بند الايجارات بمساهمة بلغت 0.68 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.27 نقطة مئوية، في المقابل حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر أيار، كان أبرزها بند الفواكه والمكسرات الذي ساهم بتراجع معدل تضخم بنحو (0.14) نقطة مئوية.


ويذكر، أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم (850) سلعة منها (325) سلعة غذائية و (525) سلعة غير غذائية وعينة مسحية حجمها 3400 منشأة تجمع منها أسعار السلع والخدمات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة إعلان أحد وزراء حكومة الاحتلال اليمينية إلغاء اتفاقيات الخليل

ن

أخبار محلية الإحصاءات : تراجع معدل التضخم إلى 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026

ن

عربي ودولي شهيدان وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ه

أسواق ومال ترامب: سنتمكن "قريبا" من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي

ن

أخبار محلية شكاوى من ارتفاع أسعار الخضار.. والحكومة توضح

و

أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من التفاؤل باتفاق السلام بين واشنطن وطهران

غ

أخبار محلية بلدية ناعور: تفعيل كاميرات مراقبة لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي

ن

أخبار محلية وزير الشباب: جهزنا المدرج الروماني لبث مباريات النشامى



 
 






الأكثر مشاهدة

 