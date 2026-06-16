الإحصاءات : تراجع معدل التضخم إلى 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026

أما خلال شهر أيار من عام 2026، فقد بلغ معدل التضخم 2.83% مقارنة مع 1.98% للشهر المقابل من عام 2025، ومسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.55% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر نيسان من العام الحالي.
وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2026، فقد جاء التضخم مدفوعاً بمساهمة بند الايجارات بنحو 0.68 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من الزيوت والدهون بنحو 0.25 نقطة مئوية، والنقل بنحو 0.26 نقطة مئوية، والشاي والبن والكاكاو بنحو 0.12 نقطة مئوية.
فيما جاء التضخم المسجل في شهر أيار 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، مدفوعاً بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.23 نقطة مئوية، تلاها بند الايجارات بمساهمة بلغت 0.68 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.27 نقطة مئوية، في المقابل حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر أيار، كان أبرزها بند الفواكه والمكسرات الذي ساهم بتراجع معدل تضخم بنحو (0.14) نقطة مئوية.
ويذكر، أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم (850) سلعة منها (325) سلعة غذائية و (525) سلعة غير غذائية وعينة مسحية حجمها 3400 منشأة تجمع منها أسعار السلع والخدمات.
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