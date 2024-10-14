"الإحصاءات": تزايد ملحوظا بمساحات زراعة الصبار في المملكة

وأشارت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، إلى تحول نمطي في زراعة الصبار، حيث انتقلت الزراعة من الأسيجة المبعثرة إلى مساحات متخصصة وحيازات منظمة.
ووفقاً لنتائج آخر تعداد زراعي أجري عام 2017، لم تكن مساحة زراعة الصبار تتجاوز 530 دونماً، حيث كانت محافظة مادبا تشكل حوالي 75 بالمئة من هذه المساحة.
-
أخبار متعلقة
-
إشارات الباص السريع الضوئية بالعنابي
-
"الأحوال المدنية": إنجاز مليوني معاملة منذ بداية العام عبر المكاتب والخدمات الإلكترونية
-
الملك يحذر من تبعات تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة
-
المعايطة : مديرية الامن العام ماضية في دعم وإسناد أكاديمية الشرطة الملكية
-
هذا سعر تنكة زيت الزيتون لهذا الموسم
-
ادارة السير : تباطؤ بالحركة المرورية في شارع المدينة المنورة
-
انطلاق القمة العالمية للإعلام في الصين بمشاركة أردنية
-
ترخيص مجاني للأكشاك في ساحة العين بالسلط