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"الإحصاءات": تزايد ملحوظا بمساحات زراعة الصبار في المملكة

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
الإثنين، 14-10-2024 06:14 م

الوكيل الإخباري-    أظهرت جولات ميدانية لدائرة الإحصاءات العامة في الأردن، تزايدا ملحوظا في مساحات زراعة الصبار (التين الشوكي) في المملكة، حيث رصدت زيادة في المساحات المزروعة بهذا المحصول مقارنة بالأعوام السابقة.

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وأشارت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، إلى تحول نمطي في زراعة الصبار، حيث انتقلت الزراعة من الأسيجة المبعثرة إلى مساحات متخصصة وحيازات منظمة.


ووفقاً لنتائج آخر تعداد زراعي أجري عام 2017، لم تكن مساحة زراعة الصبار تتجاوز 530 دونماً، حيث كانت محافظة مادبا تشكل حوالي 75 بالمئة من هذه المساحة.

 
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