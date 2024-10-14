"الإحصاءات": تزايد ملحوظا بمساحات زراعة الصبار في المملكة

الوكيل الإخباري- أظهرت جولات ميدانية لدائرة الإحصاءات العامة في الأردن، تزايدا ملحوظا في مساحات زراعة الصبار (التين الشوكي) في المملكة، حيث رصدت زيادة في المساحات المزروعة بهذا المحصول مقارنة بالأعوام السابقة.

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وأشارت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، إلى تحول نمطي في زراعة الصبار، حيث انتقلت الزراعة من الأسيجة المبعثرة إلى مساحات متخصصة وحيازات منظمة.