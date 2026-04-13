الإحصاءات: تغيّرات محدودة في معدلات التضخم في المملكة

وعلى المستوى التراكمي، بلغ التضخم للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 1.36%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2025 التي بلغ التضخم خلالها 2.0%.
وعلى صعيد المجموعات السلعية، جاء ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2026 مقارنة بنفس الشهر من عام 2025 بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 34.76%، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 15.87%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 14.91%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 11.91%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 4.67%.
في حين تراجعت أسعار مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة (3.34%)، و"الأجهزة المنزلية" بنسبة (2.68%)، و"الوقود والإنارة" بنسبة (1.49%)، و"الأسماك ومنتجات البحر" بنسبة (1.36%)، وفق التقرير.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2025، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 37.85%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 14.10%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 11.96%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 4.70%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 3.99%. في حين سجلت مجموعات "اللحوم والدواجن"، و"الأجهزة المنزلية"، و"الوقود والإنارة"، و"خدمات صيانة المسكن" تراجعاً بنسبة 6.86% و3.07% و1.49% و1.08% على التوالي.
