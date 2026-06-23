الثلاثاء 2026-06-23 09:08 م

الإحصاءات: قرابة 2.5 مليون أسرة في الأردن

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 08:59 م

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات، الثلاثاء، إن عملية التعداد السكاني والمساكن تقسم على عدة مراحل، مبينا أن نسبة الإنجاز في مرحلة الحصر بلغت قرابة 95%.

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وأضاف الفريحات أن هناك تقديرات بوجود 2.5 مليون أسرة في الأردن، مؤكدا أن الرقم الدقيق لعدد الأسر يكون فقط بعد انتهاء التعداد السكاني، إذ إن عملية التعداد ما تزال مستمرة.


وأشار إلى أن مرحلة التعداد الفعلي ستبدأ في 1 تشرين الأول وتنتهي في 30 تشرين الأول ولدينا 1400 عداد.

 
 


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