الإحصاءات: قرابة 2.5 مليون أسرة في الأردن

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات، الثلاثاء، إن عملية التعداد السكاني والمساكن تقسم على عدة مراحل، مبينا أن نسبة الإنجاز في مرحلة الحصر بلغت قرابة 95%.

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وأضاف الفريحات أن هناك تقديرات بوجود 2.5 مليون أسرة في الأردن، مؤكدا أن الرقم الدقيق لعدد الأسر يكون فقط بعد انتهاء التعداد السكاني، إذ إن عملية التعداد ما تزال مستمرة.