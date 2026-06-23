الإحصاءات: قرابة 2.5 مليون أسرة في الأردن

وأضاف الفريحات أن هناك تقديرات بوجود 2.5 مليون أسرة في الأردن، مؤكدا أن الرقم الدقيق لعدد الأسر يكون فقط بعد انتهاء التعداد السكاني، إذ إن عملية التعداد ما تزال مستمرة.
وأشار إلى أن مرحلة التعداد الفعلي ستبدأ في 1 تشرين الأول وتنتهي في 30 تشرين الأول ولدينا 1400 عداد.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن والمغرب يبحثان تعزيز التعاون والتحضير للجنة العليا المشتركة نهاية العام
-
توضيح حول استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن
-
تطور ونقلة نوعية.. إجراءات جديدة للمشتريات الدفاعية الأردنية
-
محافظ إربد يؤكد أهمية القطاع التجاري في دعم الاقتصاد
-
ولي العهد يزور شركة "ريبليت" في منطقة "سيليكون فالي"
-
اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج وتعبئة وتدريج وتغليف وتبريد تقاوي البطاطا في الكرك
-
صدور كتاب الموسم الثقافي الـ43 لمجمع اللغة العربية
-
الداخلية: الأردن لا يغلق جسر الملك حسين حتى وصول آخر مسافر يُسمح له بالعبور