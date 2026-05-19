"الإحصاءات": قطاع المعلومات والاتصالات يواصل نموه الاقتصادي

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة الكلي للسكان (أردنيين وغير أردنيين) بلغ 16.2% خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ آنذاك 16.
الثلاثاء، 19-05-2026 04:41 م

الوكيل الإخباري-   قالت دائرة الإحصاءات العامة، إن الأردن يواصل تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعوما بالتوسع في شبكات الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وارتفاع الاعتماد على الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني والتشغيل والاستثمار.

وأكدت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المؤشرات الإحصائية تعكس التقدم الذي يحرزه الأردن في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.


وبينت أن قطاع المعلومات والاتصالات في المملكة يواصل نموه ما يعكس استمرار دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي في المملكة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بالأسعار الجارية بنسبة 12.9 بالمئة خلال عام 2023، و4.5 بالمئة خلال عام 2024، ليشكل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي.

 
 


