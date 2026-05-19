"الإحصاءات": قطاع المعلومات والاتصالات يواصل نموه الاقتصادي

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الإحصاءات العامة، إن الأردن يواصل تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعوما بالتوسع في شبكات الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وارتفاع الاعتماد على الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني والتشغيل والاستثمار.

وأكدت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المؤشرات الإحصائية تعكس التقدم الذي يحرزه الأردن في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.