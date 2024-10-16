الإحصاءات للأردنيين: لا نجمل الأرقام وبياناتكم بالحفظ والصون

وقال فريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه الدائرة لا تهتم للأرقام إذا جاءت عالية أو قليلة وهي تعمل بشفافية ومهنية عالية ووفق أدوات ومنهجيات علمية.
وأضاف أن الموظفين الذين يعملون بالعملية الإحصائية يخضعون لتدريب كبير لضمان عدم وقوع أي أخطاء أثناء عملية التعداد.
وأشار فريحات إلى وجود تحديات مالية ولوجستية وتكنولوجية تواجه التعداد ويجري تمويل المبلغ المقدر بنحو 24 مليون دينار من خلال الحكومة والشركاء الدوليين.
ودعا المواطنين إلى التجاوب مع عملية التعداد السكاني، مؤكدا أن بيانات الأردن سرية وهي "بالحفظ والصون" وفقا له.
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