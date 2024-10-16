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الإحصاءات للأردنيين: لا نجمل الأرقام وبياناتكم بالحفظ والصون

ج
جانب من المؤتمر
الأربعاء، 16-10-2024 01:56 م
الوكيل الإخباري-  نفى مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أي "تجميل" للأرقام التي تنتجها الدائرة وهي تنشر وفق آليات ومنهجيات معتمدة دوليا ولا يجري تعديلها أو "تجميلها" بعد إجراء المسح.اضافة اعلان


وقال فريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه الدائرة لا تهتم للأرقام إذا جاءت عالية أو قليلة وهي تعمل بشفافية ومهنية عالية ووفق أدوات ومنهجيات علمية.

وأضاف أن الموظفين الذين يعملون بالعملية الإحصائية يخضعون لتدريب كبير لضمان عدم وقوع أي أخطاء أثناء عملية التعداد.

وأشار فريحات إلى وجود تحديات مالية ولوجستية وتكنولوجية تواجه التعداد ويجري تمويل المبلغ المقدر بنحو 24 مليون دينار من خلال الحكومة والشركاء الدوليين.

ودعا المواطنين إلى التجاوب مع عملية التعداد السكاني، مؤكدا أن بيانات الأردن سرية وهي "بالحفظ والصون" وفقا له.
 
gnews

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