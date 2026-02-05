الإحصاءات: 3.8% ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين لعام 2025

وبلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين لـ 2025 ما مقداره 113.5 نقطة مئوية مقابل 109.4 لذات الفترة من 2024، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لكانون الأول 2025 ما مقداره 89.4 نقطة مقابل 108.3 لنفس الشهر من 2024، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لكانون الأول 2025 ما مقداره 89.4 نقطة مقابل 115.5 مقارنة مع تشرين الثاني الذي سبقه من نفس العام.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لـ 2025 مع 2024، فقد ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين لعدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 30.6 بالمئة أبرزها : الموز، الفلفل الحار، الفلفل الحلو الأخضر، وشـــــــهد معدل الرقم القياســــــي انخفاضا لأســـــعار عدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 69.4 بالمئة أبرزها: البطاطا والبندورة والفلفل الحلو الملون.
ويعزى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لكانون الأول 2025 مقارنة مع نفس الشهر من 2024 إلى انخفــاض الرقم القياسي لعدد من المحاصــيل والتي شـــــكلت أهمـيتها النسبية 62.5 بالمئة أبرزها : البندورة والملفوف الأبيض، والذرة الخضراء، وبالمقابل ارتفع الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 37.5 بالمئة أبرزها : الليمون، والبابايا، والزيتون.
وبمقارنة الرقم القياسي لكانون الأول 2025 مع الرقم القياسي للشهر الذي سبقه، انخفضت أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 73.9 بالمئة (أبرزها : الشومر والفراولة، والكيمكوات) في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 26.1 بالمئة أبرزها : الكوسا، والخيار، والبطاطا.
يذكر أن دائرة الإحصاءات العامة قامت بمراجعة منهجية جمع بيانات الأسعار الزراعية من خلال لجنة فنية متخصصة من دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الزراعة بناء على توصيات لجنة الخبراء الدائمة للإحصاءات الزراعية، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الزراعية وبغرض تطوير جودة البيانات، فقد تم الاعتماد على بيانات الأسعار الزراعية لجميع المحاصيل الزراعية الواردة من الأسواق المركزية وبشكل شهري، حيث تم اعتماد 2016 كسنة أساس (2016=100) وباستخدام معادلة لاسبير لاستخراج الرقم القياسي.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج طلبة دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل
-
جامعة العلوم والتكنولوجيا تستعرض تجربتها في التحول الرقمي خلال القمة العالمية للحكومات
-
الحكومة تطرح فرصا صناعية تشمل مكونات "الدرون" وأشباه الموصلات
-
كنعان: ذكرى الوفاء والبيعة تجسد وحدة الأردنيين حول قيادتهم
-
الصناعة والتجارة تتعامل مع 66 ملفا في مجال تعزيز المنافسة
-
الضريبة تمهل هؤلاء أسبوعا لتصويب أوضاعهم
-
إزالة بناء مهجور وآيل للسقوط بمنطقة المنارة في اربد
-
تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية "التوجيهي" منتصف الأسبوع المقبل