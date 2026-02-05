الإحصاءات: 3.8% ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين لعام 2025

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري لعام 2025 حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين، والذي رصد ارتفاعا في أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 3.8 بالمئة لـ2025 مقارنة مع 2024، وانخفاضا لكانون الأول الماضي نسبته 17.4 بالمئة، مقارنة مع الشهر المقابل من 2024، وانخفاضا بنسبة 22.5 بالمئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وبلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين لـ 2025 ما مقداره 113.5 نقطة مئوية مقابل 109.4 لذات الفترة من 2024، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لكانون الأول 2025 ما مقداره 89.4 نقطة مقابل 108.3 لنفس الشهر من 2024، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لكانون الأول 2025 ما مقداره 89.4 نقطة مقابل 115.5 مقارنة مع تشرين الثاني الذي سبقه من نفس العام.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لـ 2025 مع 2024، فقد ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين لعدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 30.6 بالمئة أبرزها : الموز، الفلفل الحار، الفلفل الحلو الأخضر، وشـــــــهد معدل الرقم القياســــــي انخفاضا لأســـــعار عدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 69.4 بالمئة أبرزها: البطاطا والبندورة والفلفل الحلو الملون.



ويعزى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لكانون الأول 2025 مقارنة مع نفس الشهر من 2024 إلى انخفــاض الرقم القياسي لعدد من المحاصــيل والتي شـــــكلت أهمـيتها النسبية 62.5 بالمئة أبرزها : البندورة والملفوف الأبيض، والذرة الخضراء، وبالمقابل ارتفع الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 37.5 بالمئة أبرزها : الليمون، والبابايا، والزيتون.



وبمقارنة الرقم القياسي لكانون الأول 2025 مع الرقم القياسي للشهر الذي سبقه، انخفضت أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 73.9 بالمئة (أبرزها : الشومر والفراولة، والكيمكوات) في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 26.1 بالمئة أبرزها : الكوسا، والخيار، والبطاطا.