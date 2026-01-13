الثلاثاء 2026-01-13 08:41 ص

"الإدارة المحلية" : إدامة جاهزية البلديات ركيزة لسلامة المواطنين وحماية الممتلكات

الثلاثاء، 13-01-2026 08:12 ص
الوكيل الإخباري-  أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة، أن إدامة جاهزية البلديات وأعمال كوادرها الميدانية ركيزة رئيسية لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات في ظل تأثيرات الظروف الجوية السائدة.اضافة اعلان


وأشار خلال تفقده مساء أمس، جاهزية بلدية معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، إلى ضرورة مواصلة البلديات للعمل الميداني والتنسيق والشراكة الفاعلة بين غرف الطوارئ والجهات المعنية للتعامل مع أي مستجدات خلال الظروف الجوية.

واطّلع الرحامنة على خطط الطوارئ في البلدية والإجراءات المتخذة للتعامل مع الأوضاع الجوية وهطول الأمطار، مثمنا مستوى الاستجابة الميدانية ورفع درجة الجاهزية إلى أعلى المستويات، لغاية التدخل الميداني السريع عند الحاجة وفقا للمستجدات.

وأكد ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين البلدية وفرق الوزارة ومختلف الجهات ذات العلاقة خاصة ضمن البؤر والمناطق المعرضة للسيول، بما يضمن الاستجابة الفورية لأي طارئ والمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.

من جهته، عرض رئيس لجنة البلدية، المهندس معتصم العمري، لجهود فرق العمل والآليات في البلدية في تفقد عبارات ومجاري تصريف مياه الأمطار وتهيئتها لدرء مخاطر السيول، مشيرا إلى متابعة تطورات الحالة الجوية والاستجابة لملاحظات المواطنين حول أية مستجدات.
 
 


