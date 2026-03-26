"الإدارة المحلية": التعامل مع جميع الملاحظات الواردة جراء المنخفض الجوي في الكرك

05:06 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الخميس، أن جميع الملاحظات الواردة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في محافظة الكرك جرى التعامل معها بشكل فوري، على إثر المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة.





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن أبرز الملاحظات تمثلت بارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع الرئيسية، وتجمعات مائية، إضافة إلى انهيارات جزئية، حيث تعاملت معها كوادر البلديات الميدانية بشكل مباشر.



وقال مدير التفتيش في الوزارة، سفيان العفيشات، خلال جولة تفقدية مع كوادر الوزارة شملت بلديات:



الكرك الكبرى، وعي، وعبدالله بن رواحة، وشيحان،والقطرانة، ومؤتة والمزار، ومؤاب، والسلطاني"، إن البلديات ومجلس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في الكرك تعمل بطاقتها الكاملة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، إلى جانب تنسيق مباشر ومستمر مع مكتب أشغال الكرك، لمعالجة الملاحظات الواردة، وإصلاح الشوارع المتضررة، وفتح طرق بديلة للطرق التي أغلقت نتيجة ارتفاع منسوب المياه أو حدوث انهيارات.



وأشار إلى أن جميع الملاحظات يتم التعامل معها بشكل فوري، وأن العمل الميداني سيستمر حتى انتهاء تأثير المنخفض الجوي، وبما يضمن استدامة الخدمات وسلامة المواطنين.







