الإدارة المحلية تتعامل مع 89 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

وأوضحت الوزارة، أن البلديات وبدعم مباشر من مجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، فعّلت خطط الطوارئ والاستجابة الاستباقية منذ اللحظات الأولى للحالة الجوية، وكانت على جاهزية عالية للتعامل مع أي طارئ، رغم غزارة الهطولات المطرية خلال ساعات محدودة.
وأكدت، أن التنسيق المشترك بين وزارة الأشغال العامة والإسكان، وسلطة وادي الأردن، والحكام الإداريين، ومديرية الدفاع المدني، أسهم في سرعة الاستجابة الميدانية ومعالجة الملاحظات فور ورودها.
وبيّنت الوزارة، أن الملاحظات التي تم التعامل معها تركزت في ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع والمناطق المنخفضة، وانسداد عبارات تصريف المياه، وملاحظات محدودة تتعلق بمداهمة مياه الأمطار لبعض المنازل، وسقوط عدد من الأشجار بفعل سرعة الرياح، مؤكدة أن جميعها جرى التعامل معها من قبل الكوادر الميدانية المختصة ومعالجتها.
وحول المناطق الأكثر تأثرًا، أشارت الوزارة إلى أن تأثير المنخفض تركز في بلديات شمال ووسط المملكة، ولا سيما محافظتي إربد ومادبا، حيث سجلت مادبا أعلى كمية هطول مطري بلغت (41) ملم، ما استدعى تكثيف الجهود الميدانية في التعامل مع فتح الطرق، وتنظيف العبارات ومجاري المياه والأودية.
وفيما يتعلق بمحافظة الكرك، أكدت الوزارة أن الكوادر الميدانية تواصل تنفيذ الحلول طويلة الأمد لمعالجة المواقع المتضررة في عدد من البلديات، مشيرة إلى أنه لم تُسجل خلال فترة المنخفض أي مشاكل تُذكر، باستثناء ملاحظات بسيطة تم التعامل معها فورًا.
