الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات "المسقفات" قبل نهاية حزيران

وأكدت الوزارة في بيانها، الاثنين، أن قرار التمديد يأتي لغايات تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيزهم على تسديد الالتزامات المترتبة لصالح البلديات والأمانة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين المغتربين خلال إجازة العطلة الصيفية لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من هذه الحوافز.
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