الإثنين 2026-06-15 01:59 م

الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات "المسقفات" قبل نهاية حزيران

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الإدارة المحلية
 
الإثنين، 15-06-2026 01:54 م

الوكيل الإخباري-   جددت وزارة الإدارة المحلية دعوتها للمواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية للمسارعة للاستفادة من قرار الحكومة بتمديد العمل بمنح إعفاءات وخصومات تشجيعية على ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات"، والرسوم، والعوائد، والتعويضات، وفضلات الطرق، والإيجارات المستحقة للبلديات وأمانة عمان الكبرى، وذلك للمسددين قبل نهاية حزيران الحالي.

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وأكدت الوزارة في بيانها، الاثنين، أن قرار التمديد يأتي لغايات تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيزهم على تسديد الالتزامات المترتبة لصالح البلديات والأمانة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين المغتربين خلال إجازة العطلة الصيفية لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من هذه الحوافز.

 
 


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