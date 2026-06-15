الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات "المسقفات" قبل نهاية حزيران

الوكيل الإخباري- جددت وزارة الإدارة المحلية دعوتها للمواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية للمسارعة للاستفادة من قرار الحكومة بتمديد العمل بمنح إعفاءات وخصومات تشجيعية على ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات"، والرسوم، والعوائد، والتعويضات، وفضلات الطرق، والإيجارات المستحقة للبلديات وأمانة عمان الكبرى، وذلك للمسددين قبل نهاية حزيران الحالي.

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