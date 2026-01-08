"الإدارة المحلية" تطلب من البلديات استئجار الآليات للعمل بالمنخفض القادم

الخميس 2026-01-08 08:29 م

الخميس، 08-01-2026 07:48 م
الوكيل الإخباري-  أكدت وزارة الإدارة المحلية، الخميس، طلبها من كافة بلديات المملكة استئجار الآليات التي تراها ضرورية للعمل في الميدان ومعالجة أي مشكلات قد تظهر في المنخفض الجوي القادم، خصوصا البلديات المتوقع أن تشهد غزارة بالأمطار.اضافة اعلان


وقال الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية بالوكالة بكر الرحامنة إنه يتوقع عبور جبهة هوائية باردة مصحوبة بأمطار غزيرة من صباح الجمعة.

ولفت إلى أن غرف الطوارئ مفتوحة لتلقي الملاحظات بخصوص المنخفض الجوي المقبل، داعيا القاطنين بالقرب من مجاري السيول والأودية إلى تجنب التواجد بالقرب منها حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم.

وشدد على أن الآليات ستعالج النقاط الساخنة،مشيرا إلى أن الوزارة تدرس البؤر الساخنة الموجودة بكافة بلديات المملكة لوضع حلول دائمة لتلك البؤر.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أوعز برصد 10 ملايين دينار للمساهمة بمعالجة البؤر الساخنة الموجودة ببلديات المملكة.ب
 
 


