"الإدارة المحلية" تطلب من البلديات استئجار الآليات للعمل بالمنخفض القادم

وقال الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية بالوكالة بكر الرحامنة إنه يتوقع عبور جبهة هوائية باردة مصحوبة بأمطار غزيرة من صباح الجمعة.
ولفت إلى أن غرف الطوارئ مفتوحة لتلقي الملاحظات بخصوص المنخفض الجوي المقبل، داعيا القاطنين بالقرب من مجاري السيول والأودية إلى تجنب التواجد بالقرب منها حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم.
وشدد على أن الآليات ستعالج النقاط الساخنة،مشيرا إلى أن الوزارة تدرس البؤر الساخنة الموجودة بكافة بلديات المملكة لوضع حلول دائمة لتلك البؤر.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء أوعز برصد 10 ملايين دينار للمساهمة بمعالجة البؤر الساخنة الموجودة ببلديات المملكة.ب
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الشباب تنفذ حملة تشجير في العاصمة عمّان ضمن برنامج التطوع الأخضر
-
عاجل التوقيع على بيان مشترك لإقامة علاقات بين الأردن وجمهورية لاو
-
وزير الشباب يتفقد منشآت شبابية ورياضية في الأغوار الوسطى والشمالية
-
"توزيع الكهرباء" تجري فحوصات فنية لضمان جودة التيار الكهربائي
-
وزير النقل يبحث مع السفير الكندي تعزيز التعاون
-
الأميرة دانا فراس ووزير البيئة يزوران مركز شقيلة في البترا
-
سلطة إقليم البترا تستعرض رؤيتها المستقبلية
-
بلدية جرش تعرض إنجازاتها المقدمة للمواطنين