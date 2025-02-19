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"الإدارة المحلية" تطلب من البلديات رفع جهوزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 03:40 م
الوكيل الإخباري-  أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ضرورة رفع مستوى الجاهزية واتخاذ الترتيبات والاحتياطات كافة للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة.اضافة اعلان


ودعا البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إلى متابعة الأوضاع أولاً بأول خاصة في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والطرق الرئيسية في المناطق التابعة لها أو القريبة منها، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.

وأشار إلى أهمية أن تنسق البلديات ومجالس الخدمات المشتركة فيما بينها، والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والدفاع المدني وغيرها، وتقديم الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى ضرورة التأكيد على المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وقنوات التصريف وأماكن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على سلامتهم وفي حال أي طارئ بخصوص الحالة الجوية.
 
gnews

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