الإدارة المحلية تغرس 4500 شجرة في ناعور ضمن الحملة الوطنية للتشجير

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الإدارة المحلية، بالشراكة مع بلديات ناعور وحسبان وأم البساتين، اليوم الخميس، حملة تشجير واسعة ضمن "الحملة الوطنية للتشجير والتخضير – نحو أردن أخضر"، تم خلالها غرس نحو 4500 شجرة في مناطق البلديات المختلفة.





وقالت وزارة الإدارة المحلية في بيان لها، إن الحملة تأتي ضمن خطة بالتعاون مع جميع بلديات المملكة، بهدف زراعة أكثر من 300 ألف غرسة شجرية خلال عام.



وأوضحت أن الحملة تُنفذ بالتعاون مع وزارتي الشباب والزراعة، وبمشاركة فاعلة من منصة "نحن" الوطنية للتطوع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حيث شارك في الحملة اليوم 50 شابًا وشابة من منتسبي المراكز الشبابية ومتطوعي المنصة ومركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية.



وتهدف الحملة إلى توسيع الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق أثر بيئي مستدام.



وأكدت الوزارة أن برنامج "الحملة الوطنية للتشجير والتخضير" يهدف أيضًا إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي لدى الشباب وإشراكهم بشكل مباشر في حماية الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة.



وأعربت الوزارة عن تقديرها لجهود وزارة الشباب، والجهات الشريكة، وجميع المتطوعين، مؤكدة أن هذه الحملة تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة وحماية البيئة الأردنية.

