الإدارة المحلية تغرس 4500 شجرة في ناعور ضمن الحملة الوطنية للتشجير

وقالت وزارة الإدارة المحلية في بيان لها، إن الحملة تأتي ضمن خطة بالتعاون مع جميع بلديات المملكة، بهدف زراعة أكثر من 300 ألف غرسة شجرية خلال عام.
وأوضحت أن الحملة تُنفذ بالتعاون مع وزارتي الشباب والزراعة، وبمشاركة فاعلة من منصة "نحن" الوطنية للتطوع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حيث شارك في الحملة اليوم 50 شابًا وشابة من منتسبي المراكز الشبابية ومتطوعي المنصة ومركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية.
وتهدف الحملة إلى توسيع الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق أثر بيئي مستدام.
وأكدت الوزارة أن برنامج "الحملة الوطنية للتشجير والتخضير" يهدف أيضًا إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي لدى الشباب وإشراكهم بشكل مباشر في حماية الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لجهود وزارة الشباب، والجهات الشريكة، وجميع المتطوعين، مؤكدة أن هذه الحملة تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة وحماية البيئة الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب
-
الأردن والاتحاد الأوروبي يدعوان جميع الأطراف للالتزام باتفاق إنهاء الصراع في غزة
-
وزير الداخلية يزور متصرفية لواء الرمثا ويتفقد سد البويضة
-
الاقتصادي والاجتماعي يناقش نتائج الدراسة الاكتوارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي
-
وزير الخارجية: قمة الأردن والاتحاد الأوروبي تشكل محطة لافتة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية
-
كوادر البلديات في الكرك تواصل عملها للحد من تشكل السيول
-
الجامعة الهاشمية تبدأ باستقبال طلبات الدراسات العليا للفصل الثاني
-
الغذاء والدواء تؤكد أن الأردن ليس من الدول المتأثرة بتلوث بعض منتجات حليب الرضع