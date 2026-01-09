الإدارة المحلية تكشف عن الطرق التي تم إغلاقها مؤقتاً في المملكة

05:37 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية، اليوم، أن جميع طرق المملكة سالكة أمام حركة السير، باستثناء عدد من الطرق التي جرى إغلاقها مؤقتًا لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، في ظل الظروف الجوية السائدة.





وأوضحت الوزارة أن الطرق المغلقة تشمل: الطريق الخلفي لمدينة البترا، وطريق الموجب العلوي باتجاه محافظة الكرك، إضافة إلى طريق ماحص – وادي شعيب الذي أُغلق احترازيًا، وكذلك طريق الرميل – أم الرصاص بسبب ارتفاع منسوب المياه.



وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية تتابع الأوضاع ميدانيًا وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع البلديات والأجهزة المختصة، لضمان السلامة العامة وإعادة فتح الطرق المغلقة فور زوال أسباب الإغلاق.



ودعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية، وأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري السيول، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة أولًا بأول.







