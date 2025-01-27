"الإدارة المحلية" توافق لبلدية بني عبيد على إنشاء مشروع الـ"بوليفارد"

وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن البلدية ستنشئ مشروع "البوليفارد" على مساحة 25 دونما بجانب ميدان الثقافة باتجاه شارع البتراء.
وأوضح أن المشروع سيقام وفق نظام المدن الذكية ويتضمن مساحات خضراء وفندق 5 نجوم، ومطاعم وقاعات ومكاتب وحدائق وخدمات شاملة ومقاهي.
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