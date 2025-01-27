"الإدارة المحلية" توافق لبلدية بني عبيد على إنشاء مشروع الـ"بوليفارد"

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن وزارة الإدارة المحلية، وافقت على طرح الأراضي المحاذية لميدان الثقافة التابعة لبلدية بني عبيد للاستثمار، لإنشاء مشروع "البوليفارد" الذي سيضم مرافق ترفيهية وخدمية ومكاتب وحدائق.

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وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن البلدية ستنشئ مشروع "البوليفارد" على مساحة 25 دونما بجانب ميدان الثقافة باتجاه شارع البتراء.