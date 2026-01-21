الأربعاء 2026-01-21 05:56 م

"الإدارة المحلية" توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

الوكيل الإخباري- وجّهت وزارة الإدارة المحلية البلديات، بتكثيف جهودها ضمن الحملة الوطنية للتشجير والتخضير في جميع مناطق بلديات المملكة يوم غد الخميس، ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى زراعة أكثر من 250 ألف شجرة خلال العام الحالي، لتوسيع الرقعة الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي في مختلف محافظات المملكة.

وأكدت الوزارة أن الحملة التي انطلقت مطلع العام الحالي، تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية البيئة، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحقيق أثر بيئي مستدام، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة على المستوى المحلي.


وأوضحت أن الحملة تنفذها كوادر البلديات، وكوادر وزارة الشباب، وعدد من المؤسسات الوطنية والمتطوعين، مبينة أن برنامج التشجير والتخضير يهدف أيضا إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي، وإشراك الشباب بشكل مباشر في حماية الموارد الطبيعية وصونها للأجيال المقبلة، إلى جانب تحسين المشهد البيئي والحضري في مناطق البلديات كافة.


وأشارت الوزارة إلى أهمية الشراكة مع وزارة الشباب في تنفيذ المبادرات البيئية والتنموية على المستوى المحلي، من خلال برنامج "التطوع الأخضر"، واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتضمن استدامة الأشجار.


وثمّنت وزارة الإدارة المحلية جهود جميع الجهات الشريكة والمتطوعين، مؤكدة أن استمرار تنفيذ هذه الحملة يعكس التزام الوزارة بدورها في دعم المبادرات البيئية الوطنية، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك لحماية البيئة الأردنية.

 
 


