الإدارة المحلية توعز للبلديات بنشر أرقام غرف الطوارئ ومعالجة البلاغات فورا

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، لجميع البلديات ومجالس الخدمات بضرورة نشر أرقام هواتف غرف الطوارئ وتفعيل منصات تلقي الشكاوى، وذلك مع تأثر المملكة بالحالة الجوية السائدة.

وشدد المصري، صباح اليوم الخميس، على أهمية المعالجة الفورية لأي بلاغات ميدانية ترد من المواطنين إن وجدت، وذلك لضمان استدامة الخدمات والحفاظ على السلامة العامة.