"الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة وبالتنسيق مع كافة الجهات

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الإدارة المحلية، أنها تتابع وتتعامل مع كافة الملاحظات الواردة في مختلف مناطق المملكة، بسبب الظروف الجوية غير المستقرة التي تشهدها المملكة.





وبينت الوزارة اليوم، أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة بتنسيق مع جميع غرف العمليات في جميع المناطق، وتواصل تنسيقها المباشر مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ قد ينجم عن الحالة الجوية.



وأوضحت الوزارة، أن غرف العمليات في البلديات تعمل ضمن التنسيق المستمر مع الحكام الإداريين، وكوادر الدفاع المدني، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لمتابعة الملاحظات الواردة أولاً بأول ومعالجة أي إغلاقات أو تجمعات للمياه وضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



ودعت الوزارة المواطنين والقاطنين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد التام عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة للسيول، وعدم المجازفة بعبور الطرق في حال ارتفاع منسوب المياه، حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.



وحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة بمنخفض جوي يشهد هطولات مطرية بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجياً لتشمل باقي المناطق، مع توقعات بغزارتها في الشمال والوسط مما قد يؤدي لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، كما يتوقع، ان يشهد نشاط واضح للرياح الغربية والهبات القوية التي قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، مما يتسبب بإثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.



وأشارت الوزارة إلى أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بتعليمات الجهات المعنية.







