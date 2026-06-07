الإدارة المحلية والبيئة تبحثان خطة تطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة

الوكيل الإخباري- بحث وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، ووزير البيئة، أيمن سليمان، الأحد، سبل وآليات تطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة في المملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي بيئيا واقتصاديا.

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واستعرض خلال الاجتماع، الذي عقد في وزارة الإدارة المحلية بحضور الأمين العام للوزارة للشؤون الفنية بالوكالة، أشرف أبو السمن، والأمين العام لوزارة البيئة، عمر عربيات، والفريق الفني من كلا الوزارتين، خطة خصخصة قطاع إدارة النفايات الصلبة وتطويره في مختلف محافظات وأقاليم المملكة وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.



وتضمن اللقاء بحث أبرز المحاور التنفيذية للخطة والإجراءات التي تم اتخاذها لخصخصة القطاع في إقليم الشمال، عبر إعداد شروط مرجعية متكاملة لصياغة دراسة جدوى اقتصادية وفنية وبيئية شاملة تقوم على مبدأ "صفر نفايات".



وعلى صعيد إقليم الوسط، أظهر العرض الانتهاء التام من وثيقة عطاء إنشاء وتشغيل محطة الظليل التحويلية، إضافة إلى تشغيل مكب الأزرق الصحي الجديد، تمهيدا لطرح العطاء رسميا خلال الفترة المقبلة.



وفيما يتعلق بإقليم الجنوب، تم الإعلان عن السير في إجراءات تأمين التمويل اللازم من خلال صندوق المناخ الأخضر، عبر بنك تنمية المدن والقرى الحاصل على اعتمادية الصندوق، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية عبر إغلاق وإعادة تأهيل مكبات الإقليم وتحويلها إلى مكبات صحية هندسية، إلى جانب التنسيق والتعاون المشترك مع سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة لإغلاق مكب العقبة الحالي وإعادة تأهيله، وإنشاء مكب صحي بديل وجديد بالكامل.



وناقش الاجتماع أحد العروض الاستثمارية المقدمة من مستثمرين من دول إقليمية مهتمين بالاستثمار في قطاع إدارة النفايات الصلبة داخل المملكة.