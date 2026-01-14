الأربعاء 2026-01-14 08:38 م

"الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية خالد بن الوليد ومناطق في لواء بني كنانة
وزارة الادارة المحلية
 
الأربعاء، 14-01-2026 07:03 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إنه تم تخصيص نحو 24 مليون دينار لتنفيذ مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية في البلديات العام الحالي، وبما يواكب آثار التغير المناخي، خاصة ازدياد هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة، وذلك وفق أولويات وخطط مدروسة.

وأضاف المصري في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من بند النفقات الطارئة، لرفع سوية البنية التحتية في المحافظات، خاصة تلك التي تضررت جراء الأحوال الجوية التي تأثرت بها المملكة، كما خصصت البلديات، 4 ملايين، والقطاع الخاص 10 ملايين.


وبين أن التغيرات المناخية تسببت بفرض واقع جديد يتمثل بهطول أمطار غزيرة ومفاجئة تفوق المعدلات المعتادة، الأمر الذي أظهر أن البنية التحتية الحالية في عدد من مناطق المملكة لا تستوعب هذه الكميات الكبيرة من الأمطار في أوقات قصيرة كالتي شهدتها بعض المناطق خلال المنخفضات الجوية الأخيرة، ما يستدعي العمل على تطويرها وتحديثها.

 
 


