"الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية

وأضاف المصري في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من بند النفقات الطارئة، لرفع سوية البنية التحتية في المحافظات، خاصة تلك التي تضررت جراء الأحوال الجوية التي تأثرت بها المملكة، كما خصصت البلديات، 4 ملايين، والقطاع الخاص 10 ملايين.
وبين أن التغيرات المناخية تسببت بفرض واقع جديد يتمثل بهطول أمطار غزيرة ومفاجئة تفوق المعدلات المعتادة، الأمر الذي أظهر أن البنية التحتية الحالية في عدد من مناطق المملكة لا تستوعب هذه الكميات الكبيرة من الأمطار في أوقات قصيرة كالتي شهدتها بعض المناطق خلال المنخفضات الجوية الأخيرة، ما يستدعي العمل على تطويرها وتحديثها.
