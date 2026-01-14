"الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية

الوكيل الإخباري- قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إنه تم تخصيص نحو 24 مليون دينار لتنفيذ مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية في البلديات العام الحالي، وبما يواكب آثار التغير المناخي، خاصة ازدياد هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة، وذلك وفق أولويات وخطط مدروسة.

وأضاف المصري في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من بند النفقات الطارئة، لرفع سوية البنية التحتية في المحافظات، خاصة تلك التي تضررت جراء الأحوال الجوية التي تأثرت بها المملكة، كما خصصت البلديات، 4 ملايين، والقطاع الخاص 10 ملايين.