الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بكحول الميثانول

الوكيل الإخباري- تسلّمت محكمة الجنايات الكبرى، الثلاثاء، ملف قضية التسمم بكحول الميثانول، وفقا لرئيس النيابة العامة، نايف السمارات.

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وقال السمارات، إنّ النيابة العامة شكّلت لجنة مكونة من 3 مدعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة كافة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف النائب العام لمحكمة الجنايات.



وأضاف أن المدعين العامين سيستمعون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقا لأحكام القانون.