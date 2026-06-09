“الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال

وقال مدير عام المؤسسة مهند الصفدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه الخطوة تعكس الحضور الإعلامي الأردني المرافق لهذا الإنجاز الوطني غير المسبوق، وتوفر منصة رقمية شاملة تروي قصة الأردن والنشامى إلى العالم.
وأضاف أن الموقع يشكل نافذة عالمية رقمية تتيح للمتابعين من مختلف الدول التعرف على الأردن وتاريخه وحضارته وإرثه الثقافي والإنساني، من خلال محتوى متوفر باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة المنتخب الوطني نحو أول ظهور له في نهائيات كأس العالم.
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