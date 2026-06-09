“الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية موقعاً إلكترونياً متاحا عبر رابط jordanworldcup.com، لمواكبة المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم “النشامى” في بطولة كأس العالم 2026.

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وقال مدير عام المؤسسة مهند الصفدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه الخطوة تعكس الحضور الإعلامي الأردني المرافق لهذا الإنجاز الوطني غير المسبوق، وتوفر منصة رقمية شاملة تروي قصة الأردن والنشامى إلى العالم.