الثلاثاء 2026-06-09 03:03 م

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال
“الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال
 
الثلاثاء، 09-06-2026 02:25 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية موقعاً إلكترونياً متاحا عبر رابط jordanworldcup.com، لمواكبة المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم “النشامى” في بطولة كأس العالم 2026.

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وقال مدير عام المؤسسة مهند الصفدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه الخطوة تعكس الحضور الإعلامي الأردني المرافق لهذا الإنجاز الوطني غير المسبوق، وتوفر منصة رقمية شاملة تروي قصة الأردن والنشامى إلى العالم.


وأضاف أن الموقع يشكل نافذة عالمية رقمية تتيح للمتابعين من مختلف الدول التعرف على الأردن وتاريخه وحضارته وإرثه الثقافي والإنساني، من خلال محتوى متوفر باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة المنتخب الوطني نحو أول ظهور له في نهائيات كأس العالم.

 
 


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