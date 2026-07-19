الإسكان تمدد إعفاء 50 % من القيمة الإدارية للمباني المأهولة حتى نهاية العام

ودعت المؤسسة، خلال حديثها لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أصحاب المباني المأهولة في هذه المشروعات إلى الاستفادة من الخصم والتسهيلات الممنوحة خلال فترة التمديد، مؤكدة استمرار العمل بباقي التسهيلات، والتي تشمل التقسيط لمدة 10 سنوات دون دفعة أولى ودون فوائد.
ويأتي التمديد انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء الخاص بمشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي تنفذه المؤسسة ويهدف إلى توفير أراضٍ مخدومة بأسعار ميسرة وتسهيلات في السداد، بما يعزز فرص التملك ويحسن مستوى الخدمات في المناطق المستهدفة.
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