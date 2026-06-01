الإثنين 2026-06-01 08:10 م

الإسكان تمكن 70 مستفيدًا من أراضٍ سكنية وتطرح 80 قطعة جديدة

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
الإثنين، 01-06-2026 06:33 م

الوكيل الإخباري-   مكنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 70 مستفيدًا من الحصول على قطع أراضٍ سكنية مخدومة ضمن مشروع ضاحية الأميرة إيمان/6 في لواء سحاب، تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الثمانين، وفتحت باب الاستفادة من 80 قطعة أرض سكنية جديدة ضمن عدة مشاريع وفي عدد من المحافظات.

وقالت المؤسسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن عدد المتقدمين للاستفادة من المشروع بلغ 1707 جرى تدقيق طلباتهم من قبل لجان مختصة، وتأهل منهم 70 مستفيدًا ممن حصلوا على أعلى العلامات من القطاعين العام والخاص، حيث تم تخصيص القطع وفق نظام الانتفاع وبشروط تمويلية ميسرة.


من جانبها اشارت مدير عام المؤسسة المهندسة جمانة العطيات الى ان اختيار المؤسسة هذه المناسبة الوطنية للإعلان عن المشاريع السكنية الجديدة، يسهم في توسيع فرص التملك للمواطنين ودعم مسيرة التنمية والبناء في مختلف مناطق المملكة.

 
 


