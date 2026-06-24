الإسكان والتطوير الحضري وجمعية البنوك تبحثان تسهيلات تمويلية للمواطنين

الوكيل الإخباري- بحثت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ومدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء الموافق 2026/6/24، في مبنى المؤسسة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في دعم البرامج والمشاريع الإسكانية الموجهة للمواطنين.

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وتم خلال اللقاء بحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص برنامج دعم التمويل الإسكاني وآليات التعاون مع الجمعية بالإضافة إلى آليات تمويلية أخرى للمواطنين لتمكينهم من توفير سكن ملائم بأسعار مخفضة وأقساط ميسرة عبر برامج المؤسسة.