الأربعاء 2026-06-24 09:30 م

الإسكان والتطوير الحضري وجمعية البنوك تبحثان تسهيلات تمويلية للمواطنين

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جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 24-06-2026 08:44 م

الوكيل الإخباري- بحثت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ومدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء الموافق 2026/6/24، في مبنى المؤسسة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في دعم البرامج والمشاريع الإسكانية الموجهة للمواطنين.

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وتم خلال اللقاء بحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص برنامج دعم التمويل الإسكاني وآليات التعاون مع الجمعية بالإضافة إلى آليات تمويلية أخرى للمواطنين لتمكينهم من توفير سكن ملائم بأسعار مخفضة وأقساط ميسرة عبر برامج المؤسسة.


وأكد الجانبان أهمية تطوير الشراكة المؤسسية بين المؤسسة والقطاع المصرفي بما يعزز المصالح المشتركة ويسهم في تقديم خدمات وحلول إسكانية وتمويلية تخدم المواطنين المستفيدين من مشاريع المؤسسة.

 
 


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