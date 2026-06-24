الإسكان والتطوير الحضري وجمعية البنوك تبحثان تسهيلات تمويلية للمواطنين

وتم خلال اللقاء بحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص برنامج دعم التمويل الإسكاني وآليات التعاون مع الجمعية بالإضافة إلى آليات تمويلية أخرى للمواطنين لتمكينهم من توفير سكن ملائم بأسعار مخفضة وأقساط ميسرة عبر برامج المؤسسة.
وأكد الجانبان أهمية تطوير الشراكة المؤسسية بين المؤسسة والقطاع المصرفي بما يعزز المصالح المشتركة ويسهم في تقديم خدمات وحلول إسكانية وتمويلية تخدم المواطنين المستفيدين من مشاريع المؤسسة.
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