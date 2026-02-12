الإسكان والتطوير تنفذ حملة تشجير في حديقة جريبا بالزرقاء

وقالت مدير عام المؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، إن حملة التشجير التي تنفذها المؤسسة في مشاريعها، تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أهمية تعزيز المساحات الخضراء وزراعتها، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الواقع البيئي ودعم التنوع الحيوي، ومواجهة تحديات التغير المناخي، انسجاما مع المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال الأعوام العشرة المقبلة التي تندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وأضافت إن الحملة تسهم في توسيع الرقعة الخضراء في المملكة وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر وتعزيز التكيف مع تداعيات التغير المناخي والتحديات المرتبطة بشح المياه، مشيرة إلى أن مبادرة زراعة "10 ملايين شجرة" تعد من أبرز المبادرات الوطنية البيئية، وتشكل أنموذجا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل أردن أكثر خضرة واستدامة.
وبينت العطيات أنه تم في المرحلة الأولى من مشروع جريبا الذي تبلغ مساحته 240 دونما، تخصيص ما يقارب 18دونما كمساحات خضراء إلى جانب إيجاد منطقة ألعاب وممرات للتريض والتنزه واستخدام الدراجات الهوائية وممرات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان سهولة الحركة دون عوائق، مع مراعاة الجوانب الجمالية، حيث روعيت الارتفاعات المختلفة للأشجار لإضفاء بعد بصري متدرج وتجهيز المساحات الخضراء بشكل متواز ومتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى للمشروع شهدت إنتاج 375 قطعة أرض سكنية وتجارية مخدومة، فيما تم البدء بأعمال حفريات البنية التحتية للمرحلة الثانية التي تبلغ مساحتها نحو 200 دونم ومن المتوقع أن توفر 244 قطعة أرض سكنية وتجارية مخدومة بخدمات المياه والصرف الصحي.
وأكدت أن المؤسسة من خلال محور الإنتاج تسعى إلى توفير السكن المناسب لفئات الدخل المتدني والمتوسط والشباب والأسر الناشئة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع الإسكان المحلي وتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق معايير التخطيط الحضري الحديثة من خلال توفير قطع أراض مخدومة بالطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي بتسهيلات وشروط ميسرة في عدد من مناطق المملكة.
