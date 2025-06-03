الإسمنت يتصدر .. تضاعف الصادرات الأردنية إلى سوريا قبل العيد

11:18 ص

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الوكيل الإخباري- قفز عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سوريا، أمس الاثنين، إلى 1700 شاحنة، معظمها محملة بالإسمنت، مقارنة بمعدل يومي يُقدّر بـ600 إلى 700 شاحنة، منذ إدامة العمل في معبر جابر الحدودي، وفق ما أفاد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق. اضافة اعلان





وأرجع الحاج توفيق سبب الارتفاع إلى انتعاش الحركة قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي مع سوريا، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار.



ووصف الحاج توفيق الأرقام بأنها غير مسبوقة.



وأكد رئيس غرفتي التجارة أهمية توحيد رسوم الترانزيت بين البلدين، لتسهيل حركة البضائع من سوريا إلى الأردن ودول الخليج، ومن تركيا وأوروبا إلى سوريا عبر الأردن، معتبراً أن هذا الإجراء يخدم الطرفين ويعزز الإيرادات.



وبحسب الإحصاءات، بلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة (صادرات وطنية) و36,805 (ترانزيت من مراكز أخرى)، و1,409 شاحنات فارغة، في الفترة الممتدة منذ منتصف كانون الأول 2024 إلى نهاية أيار 2025.



وتستحوذ المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات)، على معظم حمولة الشاحنات المغادرة لسوريا كسلع مصدرة أردنياً ومعاد تصديرها؛ في الفترة المشار إليها، أكثر من 10,654 شاحنة إسمنت، و107 شاحنات خشب، و178 شاحنة بلاط، و169 شاحنة خزانات، بمجموع كلي بلغ أكثر من 11,155 شاحنة.



ويُصدّر الأردن مواد صناعية (مواد لاصقة، أقمشة، مواد تنظيف، مواد تعليب، مصنوعات زجاجية، ألواح شمسية وغيرها) بواقع كلي بلغ أكثر من 1,784 شاحنة للفترة ذاتها المشار إليها أعلاه.



أما المواد الغذائية (لحوم، أسماك، طحين وغيرها) فبلغ حجم الصادرات أكثر من 1,037 شاحنة للفترة نفسها. والزراعية (خضار، أسمدة، بذور) 2,226 شاحنة، ومتفرقة كالأثاث والأدوات المنزلية ضمن حمولات اللاجئين العائدين، 5,372 شاحنة.



وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولاً إلى الأردن) للفترة ذاتها 55,566 شاحنة، منها 30,154 أردنية، و5,768 سورية، و19,644 أجنبية.



وقررت وزارة الداخلية في 23 آذار الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إدامة عمل مركز حدود جابر مع سوريا على مدار الـ24 ساعة يومياً، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.



وتشهد العلاقات الأردنية السورية تعاوناً على الأصعدة كافة؛ سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى الجارة، آخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، نتج عنها فتح آفاق جديدة للتعاون.



وأعاد الحاج توفيق التأكيد على أن الغرف التجارية الأردنية، بخبراتها وخدماتها، جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، خاصة في قطاعات البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم.



ويُعيد الجانب السوري دراسة اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين، فيما سيعقد الطرفان اجتماع اللجان الأردنية السورية المشتركة في تموز المقبل.