الإصلاح والتأهيل تفتتح توسعة مركز علاج الإدمان في مركز إصلاح بيرين

ويأتي مشروع التوسعة الجديدة بهدف التوسع بخدمات العلاج من الإدمان والمقدمة مجاناً للنزلاء، ورفع كفاءة وقدرات مركز علاج الإدمان القائم، والذي يعد أنموذجاً رائداً في مجال مكافحة آفة المخدرات وعلاج المدمنين.
وحضر حفل الافتتاح مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العميد الدكتور علي الزعبي، ومدير التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك لامبرشت ومندوبة مكتب التعاون الدولي الألماني ياسمين سعدون وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية الشريكة في العملية الإصلاحية.
ويجسد هذا الإنجاز استمراراً لنهج مديرية الأمن العام في تحقيق العدالة الإصلاحية، وتوفير بيئة تأهيلية آمنة للنزلاء تتكامل فيها الجهود الوقائية والعلاجية والتوعوية، من خلال حلول وبرامج إصلاحية متقدمة، ويمثل محطة جديدة في إطار التعاون الاستراتيجي المستمر مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
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