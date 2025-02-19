الإعلام العسكري ينظم معرضاً حول معركة الكرامة في مدارس وزارة التربية والتعليم

واشتمل المعرض على صور ووثائق تاريخية لمعركة الكرامة، ومخطوطات توضح مجريات المعركة ونتائجها، إضافةً إلى فيديوهات توثق شهادات لضباط وجنود شاركوا في المعركة، وفيلم حول معركة كفر عصيون الذي أنتجته مديرية الإعلام العسكري.
وهدف المعرض إلى تعريف الطلاب بالبطولات والتضحيات التي قدمها أبطال الجيش العربي في هذه المعركة التاريخية، والدور المشرف لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، إضافةً إلى تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الأردن العريق وإنجازات قواته المسلحة، التي كانت وستبقى الدرع الحصين للوطن والأمة.
ويأتي هذا المعرض في إطار الجهود المستمرة لمديرية الإعلام العسكري، في تعزيز الهوية الوطنية، وقيم الانتماء والولاء، وترسيخ معاني الفخر والاعتزاز بالوطن وتضحيات أبنائه، حيث تم البدء بتنفيذه في العاشر من الشهر الحالي في عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات المملكة.
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