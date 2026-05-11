الإعلان عن النسخة الـ6 من البرنامج التدريبي لغايات التخرج "مسار"

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، الاثنين، عن النسخة السادسة من البرنامج التدريبي لغايات التخرج "مسار".

وأوضح المركز عبر صفحته على موقع الفيسبوك بأنّ التقديم يكون من خلال مراجعة عمداء الكليات المعنية في الجامعات وللطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط أدناه، حيث إنّ ترشيح الطلاب يكون من خلال الجامعات وليس من خلال المركز.



ولفت إلى أن شروط الانتساب للبرنامج على النحو الآتي:



- أن يكون الطالب من طلبة أحد التخصصات الآتية: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، أمن الشبكات، أمن البيانات، أو أي تخصص له علاقة في مجال الأمن السيبراني).

- أن يكون الطالب مسجّلًا لمساق التدريب المدرج ضمن الخطة الدراسية، وضمن الجدول الدراسي للفصل.

- التزام الطالب المنتسب للتدريب بعدم الانسحاب بعد التسجيل تفاديًا لإهدار الفرص.

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة وصحة تامة، حيث يتحمّل الطالب المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات المقدّمة.