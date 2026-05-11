الإثنين 2026-05-11 01:52 م

الإعلان عن النسخة الـ6 من البرنامج التدريبي لغايات التخرج "مسار"

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 11-05-2026 12:31 م

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، الاثنين، عن النسخة السادسة من البرنامج التدريبي لغايات التخرج "مسار".

اضافة اعلان


وأوضح المركز عبر صفحته على موقع الفيسبوك بأنّ التقديم يكون من خلال مراجعة عمداء الكليات المعنية في الجامعات وللطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط أدناه، حيث إنّ ترشيح الطلاب يكون من خلال الجامعات وليس من خلال المركز.


ولفت إلى أن شروط الانتساب للبرنامج على النحو الآتي:


- أن يكون الطالب من طلبة أحد التخصصات الآتية: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، أمن الشبكات، أمن البيانات، أو أي تخصص له علاقة في مجال الأمن السيبراني).
- أن يكون الطالب مسجّلًا لمساق التدريب المدرج ضمن الخطة الدراسية، وضمن الجدول الدراسي للفصل.
- التزام الطالب المنتسب للتدريب بعدم الانسحاب بعد التسجيل تفاديًا لإهدار الفرص.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة وصحة تامة، حيث يتحمّل الطالب المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات المقدّمة.


وأوضح المركز بأن آخر موعد لاستقبال قائمة المرشحين من الجامعات هو 1 تموز 2026.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مونديال 2026 .. أكبر نسخة في التاريخ وسط جدل حول تراجع الإثارة

ترند مونديال 2026 .. أكبر نسخة في التاريخ وسط جدل حول تراجع الإثارة

ن

أخبار محلية البلديات والتنمية: نهاية الدور التقليدي وبداية صناعة الفرص

تتنا

فن ومشاهير مستجدات الحالة الصحية للفنان المصري سامي عبدالحليم

ضبط اختلاس محدود في وزارة المالية بسرعة قياسية وإحالة المتورطين للتحقيق

أخبار محلية ضبط اختلاس محدود في وزارة المالية بسرعة قياسية وإحالة المتورطين للتحقيق

ف

فيديو الوكيل “تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين”

الوكيل الإخباري- أعلنت صحيفة "التلغراف" عن وفاة الممثل البريطاني مايكل بنينغتون عن عمر ناهز 82 عاماً، والذي اشتهر بمشاركته في فيلم "star wars: Episode VI – Return of the Jedi" عام 1983.

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعلن إدارتها لبعض فروع "سامح مول"

أخبار محلية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعلن إدارتها لبعض فروع "سامح مول"

0

فيديو الوكيل مواطنة: أنا أم لطفل حديث الولادة لاحظت وجود رواسب لونها غامق بالحليب



 
 






الأكثر مشاهدة

 