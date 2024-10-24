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الإعلان عن برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين بجامعة مؤتة

جانب من البرنامج التدريبي
جانب من البرنامج التدريبي
الخميس، 24-10-2024 02:58 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة اليوم الأربعاء عن انطلاق برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين قبل الخدمة في جامعة مؤتة للعام الدراسي 2024/2025.

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وأوضح عميد الكلية الدكتور عبد الناصر القرالة، خلال استقباله الطلبة الجدد الملتحقين بالبرنامج، أن البرنامج سيفتح أبوابه أمام تخصصات العلوم بمختلف فروعه، الرياضيات واللغة الإنجليزية و اللغة العربية ومعلم الصف والدراسات الاجتماعية والإسلامية.


وأكد أهمية هذه المرحلة في إعداد جيل متميز من المعلمين القادرين على تحمل مسؤولياتهم في بناء مستقبل الأجيال المقبلة.

 
gnews

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