الإعلان عن برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين بجامعة مؤتة

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبد الناصر القرالة، خلال استقباله الطلبة الجدد الملتحقين بالبرنامج، أن البرنامج سيفتح أبوابه أمام تخصصات العلوم بمختلف فروعه، الرياضيات واللغة الإنجليزية و اللغة العربية ومعلم الصف والدراسات الاجتماعية والإسلامية.
وأكد أهمية هذه المرحلة في إعداد جيل متميز من المعلمين القادرين على تحمل مسؤولياتهم في بناء مستقبل الأجيال المقبلة.
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