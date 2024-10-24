الإعلان عن برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين بجامعة مؤتة

الوكيل الإخباري- أعلنت كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة اليوم الأربعاء عن انطلاق برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين قبل الخدمة في جامعة مؤتة للعام الدراسي 2024/2025.

اضافة اعلان



وأوضح عميد الكلية الدكتور عبد الناصر القرالة، خلال استقباله الطلبة الجدد الملتحقين بالبرنامج، أن البرنامج سيفتح أبوابه أمام تخصصات العلوم بمختلف فروعه، الرياضيات واللغة الإنجليزية و اللغة العربية ومعلم الصف والدراسات الاجتماعية والإسلامية.