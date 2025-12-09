الثلاثاء 2025-12-09 04:46 م

الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة مصر

الثلاثاء، 09-12-2025 04:39 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، عن التشكيلة الرسمية التي ستواجه المنتخب المصري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الثلاثاء على ستاد البيت في الدوحة، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وضمت التشكيلة كل من: نور بني عطية في حراسة المرمى، وهادي الحوراني، سليم عبيد، علي حجبي، عصام السميري، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، محمد أبو زريق، أحمد العرسان، وعودة الفاخوي.


وكان منتخب النشامى قد حسم صدارة المجموعة الثالثة وضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي منذ الجولة الماضية، حيث يتصدر ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، بينما حلت مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين، ثم الإمارات والكويت في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.

 
 


