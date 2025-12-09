الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة مصر

وضمت التشكيلة كل من: نور بني عطية في حراسة المرمى، وهادي الحوراني، سليم عبيد، علي حجبي، عصام السميري، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، محمد أبو زريق، أحمد العرسان، وعودة الفاخوي.
وكان منتخب النشامى قد حسم صدارة المجموعة الثالثة وضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي منذ الجولة الماضية، حيث يتصدر ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، بينما حلت مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين، ثم الإمارات والكويت في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.
