الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة مصر

الوكيل الإخباري- أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، عن التشكيلة الرسمية التي ستواجه المنتخب المصري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الثلاثاء على ستاد البيت في الدوحة، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وضمت التشكيلة كل من: نور بني عطية في حراسة المرمى، وهادي الحوراني، سليم عبيد، علي حجبي، عصام السميري، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، محمد أبو زريق، أحمد العرسان، وعودة الفاخوي.