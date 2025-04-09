الإعلان عن قائمة "المهندس الزراعي" لانتخابات النقابة

الوكيل الإخباري- أعلنت قائمة المهندس الزراعي عن تشكيل قائمتها لخوض انتخابات مجلس نقابة المهندسين الزراعيين للدورة الـ26 (2025 – 2028) التي ستجري في 25 الشهر الحالي.

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