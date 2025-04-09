الأربعاء 2025-04-09 08:26 م
 

الإعلان عن قائمة "المهندس الزراعي" لانتخابات النقابة

نقابة المهندسين الزراعيين
نقابة المهندسين الزراعيين
 
الأربعاء، 09-04-2025 07:27 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت قائمة المهندس الزراعي عن تشكيل قائمتها لخوض انتخابات مجلس نقابة المهندسين الزراعيين للدورة الـ26 (2025 – 2028) التي ستجري في 25 الشهر الحالي.

اضافة اعلان


وضمت القائمة المهندس علي أبو نقطة مرشحا لمركز النقيب، والمهندس شادي سعيد القيسي لمركز نائب النقيب، ولعضوية المجلس كل من الدكتور إبراهيم الهبارنة والمهندس أسامة الحياري والمهندس أيهم زيادين والمهندس حسن الصمادي والمهندس عمر مصالحة الدكتور محمد اللالا والمهندس وسيم الشريدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية أوقاف إربد الثانية تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية "العلوم والتكنولوجيا" تنظّم فعالية بعنوان"نافذة على تخصص العلاج التنفسي"

ارشيفية

عربي ودولي الصين تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن رسوم ترامب

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيرتين للاحتلال بغزة

الاحتلال

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وبلدة بالقدس

نقابة المهندسين الزراعيين

أخبار محلية الإعلان عن قائمة "المهندس الزراعي" لانتخابات النقابة

غزة

فلسطين 45 شهيدا في قطاع غزة بغارات للاحتلال منذ فجر اليوم

بلدية برقش

أخبار محلية بلدية برقش تفتح طرقا لتسريع تنفيذ مشاريع خدمية



 
 





الأكثر مشاهدة