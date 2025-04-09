الإعلان عن قائمة "المهندس الزراعي" لانتخابات النقابة

وضمت القائمة المهندس علي أبو نقطة مرشحا لمركز النقيب، والمهندس شادي سعيد القيسي لمركز نائب النقيب، ولعضوية المجلس كل من الدكتور إبراهيم الهبارنة والمهندس أسامة الحياري والمهندس أيهم زيادين والمهندس حسن الصمادي والمهندس عمر مصالحة الدكتور محمد اللالا والمهندس وسيم الشريدة.
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