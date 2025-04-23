الإعلان عن منح دراسية مقدّمة من سلوفاكيا ورومانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن منح دراسية مقدّمة من وكالة المعلومات الأكاديمية السلوفاكية، والوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية.

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وقالت الوزارة إن وكالة المعلومات الأكاديمية السلوفاكية، التابعة لوزارة التعليم السلوفاكية، فتحت باب التقدّم لبرنامج المنح الدراسية الوطني للعام الجامعي 2025/2026، والذي يُتيح منحًا دراسية للطلاب الدوليين، وطلبة الجامعات، وحملة الدكتوراه، وأساتذة الجامعات، والباحثين، والفنانين.



وأضافت أن هذه المنح تشمل تغطية تكاليف الإقامة والمعيشة، وتوفير دعم مالي لتغطية نفقات التنقل والسفر، داعيةً الراغبين بالاستفادة منها إلى زيارة الموقع الإلكتروني:

(https://www.scholarships.sk) للحصول على مزيد من المعلومات وتقديم الطلبات.



وأشارت الوزارة إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 30 نيسان الحالي، أما الموعد النهائي للتقديم خلال الفصل الصيفي فهو 31 تشرين الأول المقبل، لافتةً إلى إمكانية الاطّلاع على قائمة الجامعات السلوفاكية المعترف بها من خلال الرابط:



(https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities)، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.



وبيّنت أنه يمكن التواصل مع إدارة البرنامج مباشرةً للاستفسارات عبر: سيلفيا ليبوفسكا، مسؤولة الطلاب الدوليين وطلاب الدكتوراه، من خلال البريد الإلكتروني:[email protected]، أو رقم الهاتف: +421-2-5930-4736؛ أندريه أرادسكي، مسؤول أساتذة الجامعات والباحثين، من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو رقم الهاتف: +421-2-5930-4733.



كما أعلنت الوزارة عن انطلاق برنامج المنح الرومانية، المقدم من الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية، والذي يشمل جميع البرامج الدراسية.



ولفتت إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، وتشمل المنحة سنة تحضيرية في اللغة للراغبين غير الناطقين بها، بالإضافة إلى امتيازات تغطي الرسوم الدراسية، والسكن الجامعي، اضافة الى مخصص شهري، وتأمين صحي.