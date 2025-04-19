الإعلان عن نتائج اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد وعجلون ومادبا

الوكيل الإخباري- احتفظ النائب الأسبق صلاح الزعبي برئاسة الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة إربد للدورة الثانية على التوالي في الانتخابات التي جرت، اليوم السبت، بنادي معلمي إربد وأشرف عليها مدير التنمية الاجتماعية محمد أبو طربوش.

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وحصل الزعبي على 129 صوتا مقابل 74 صوتا لمنافسه ماجد قاقيش.



وفاز بمقاعد عضوية الهيئة الإدارية ثمانية أعضاء من كتلة الخير التي ترأسها الزعبي وهم عمار عبيدات، ومحمد الخصاونة، وأمل أبو عودة، ومنال شبيب، ومحمد الشريدة، وعبد الله جرادات، ومحمد الفحيلي، فيما تعادل اثنان من نفس الكتلة وهما توفيق البشتاوي وسلطان المطالقة وسيصار إلى إجراء انتخابات بينهما لاحقا بحسب قانون انتخابات الاتحادات الفرعية.



وفاز من كتلة النشامى برئاسة قاقيش كل من تمام الروسان، ونسرين بني دومي، وأحمد أبو الهيجاء، كما حصل المرشح المستقل احمد الشطناوي على مقعد في الهيئة الإدارية.



وشارك في الانتخابات 209 جمعيات من أصل 217 جمعية يحق لها المشاركة.



وفي عجلون، فازت قائمة عجلون في انتخابات اتحاد الجمعيات الخيرية التي جرت اليوم السبت بمقر الاتحاد فرع عجلون .



وبحسب نتائج الانتخابات فاز كل من: ملكي بني عطا وحصل على 25 صوتا، ومحمد القضاة 24 صوتا، وناديا الربضي 20 صوتاً، ومحمد الغرايبة 19 صوتاً، وسفيان المومني 21 صوتاً، وعهود أبو علي 18 صوتا ، ومحمود الزغول 25 صوتا، وملك الخرابشه 19 صوتا، وموفق القضاة 20 صوتا، ووصال فريحات 19 صوتا، ومحمد العنانزة 22 صوتا.



وأعلن مدير التنمية الاجتماعية في مادبا فالح الحصيني، عن فوز محمود الحيصة بانتخابات اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة مادبا، والتي أجريت، اليوم، في مقر الإتحاد بمادبا.



كما فاز بعضوية الهيئة الإدارية كل من سعود الوليدات، وسعد الحواتمة، وسالم أبو الغنم، وفواز المحاسنة، وأحمد الهواوشة، وسليمان العجالين، وفايز الفقهاء، وأحمد الرواحنة، وكفاح أبو عطيوي، وعبد الوهاب السليمات، وجزاع السنيد، فيما تساوى 3 مرشحين بعدد الأصوات للمقعد الأخير، وسيتم إجراء انتخابات بينهم لاختيار واحد منهم لاحقا.