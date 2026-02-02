الإعلان عن 26 منحة تدريب مهني للشباب الأيتام في العقبة

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عن فتح باب التقدّم لـ26 منحة تدريب مهني مخصصة للشباب الأيتام فوق سن 18 عاما في محافظة العقبة، بدعم من شركة تطوير العقبة، ضمن برنامج "منح تدريب وتأهيل الشباب الأيتام في العقبة" الذي أُطلق العام الماضي.

اضافة اعلان



وقال الصندوق إن هذا الإعلان يأتي ضمن خطته الاستراتيجية الهادفة إلى التوسع في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز أثره الاجتماعي من خلال شمول عدد أكبر من الشباب الأيتام في برامجه التعليمية والمهنية، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديا ودمجهم في سوق العمل.



وأضاف أن البرنامج يستهدف 26 شابا وشابة من الأيتام من سكان العقبة، إذ ستقدم لهم منح تدريب مهني في كلية التدريب المهني المتقدم في العقبة، في تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، تشمل: مساعد ميكانيكي، وأجهزة تكييف منزلية، ولحام أنابيب، وحلاق شعر، وكوافير شعر نسائي، تتضمن المنحة صرف بدل مواصلات شهري للمقبولين خلال فترة التدريب.