الإعلان عن 26 منحة تدريب مهني للشباب الأيتام في العقبة

وقال الصندوق إن هذا الإعلان يأتي ضمن خطته الاستراتيجية الهادفة إلى التوسع في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز أثره الاجتماعي من خلال شمول عدد أكبر من الشباب الأيتام في برامجه التعليمية والمهنية، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديا ودمجهم في سوق العمل.
وأضاف أن البرنامج يستهدف 26 شابا وشابة من الأيتام من سكان العقبة، إذ ستقدم لهم منح تدريب مهني في كلية التدريب المهني المتقدم في العقبة، في تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، تشمل: مساعد ميكانيكي، وأجهزة تكييف منزلية، ولحام أنابيب، وحلاق شعر، وكوافير شعر نسائي، تتضمن المنحة صرف بدل مواصلات شهري للمقبولين خلال فترة التدريب.
ودعا صندوق الأمان الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني (https://eligibilityvt.alamanfund.jo) المتاح على موقع الصندوق الرسمي ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكنهم الاطلاع على تفاصيل التقديم وشروط الالتحاق والتخصصات المتاحة.
