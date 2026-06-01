الإفتاء: إعادة خاتم الذهب تكون بسعر الشراء لا بسعر السوق الحالي

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الإفتاء إن المشتري الذي يرغب بإعادة خاتم ذهب أو أي مصوغ ذهبي إلى البائع بسبب عدم ملاءمة المقاس أو لأي سبب آخر، يسترد الثمن الذي دفعه عند الشراء، وليس قيمة الذهب وفق سعره في يوم الإعادة.

وأوضحت فتوى نشرتها الدائرة على موقعها الإلكتروني أن ما يُعرف شرعاً بـ"الإقالة" يُعد فسخاً للعقد وليس عقداً جديداً، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تستحب للبائع قبول طلب المشتري بالإقالة إذا ندم على الشراء.



وبيّنت أن الإقالة جائزة في بيع الذهب، وفي هذه الحالة يسترد البائع المبيع، بينما يسترد المشتري المبلغ الذي دفعه عند إتمام عملية الشراء، دون احتساب فروقات أسعار الذهب التي قد تطرأ لاحقاً.

وأضافت أنه في حال لم يوافق البائع على الإقالة، فلا مانع شرعاً من أن يبيع المشتري الخاتم للبائع أو لغيره بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.