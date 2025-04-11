الإفتاء: الأحكام الشرعية الضامن الأهم لقوة الأردن

الوكيل الإخباري- قال أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، إن التزام الأحكام الشرعية في قوانيننا وتعاملاتنا وفي شؤون حياتنا كلها، هو الضامن الأهم لقوة أردننا ووحدة صفنا وهو السد المنيع لكل من تسول له نفسه العبث بثوابتنا.

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وأضاف الدكتور الكيلاني في فيديو عبر صفحة دائرة الإفتاء الخميس، أن التزامنا بهدي القرآن الكريم والسنة المطهرة، هو حصننا في وجه مخططات أعدائنا تجاه أوطاننا ومقدراتنا ومقدساتنا وأسرتنا ومبادئنا وأخلاقنا، وأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينهض بهمتنا إلى وحدة صفنا وألفة قلوبنا ومن الحكم الشرعي نتعلم أن الدفاع عن أردننا والمحافظة عليه عقيدة وعبادة نتعبد الله بها.