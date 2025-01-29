"الإفتاء": بعد غد الجمعة غرة شهر شعبان

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الوكيل الإخباري- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر رجب، وعليه يكون بعد غد الجمعة هو غرة شهر شعبان للعام الهجري 1446. اضافة اعلان



