الخميس 2025-03-27 11:47 ص
 

الإفتاء تبين أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر وتوضح حول صحة الصيام إذا تأخرت

ل
أرشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول وقت إخراج زكاة الفطر، وما يترتب على الصائم إذا تأخر فيها إخراجها.

اضافة اعلان

 

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن زكاة الفطر صدقة واجبة بالأدلة الشرعية، وإذا أخّر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة، ولكن يقع صيامه صحيحاً، وأول وقت هذه العبادة مع بداية شهر رمضان، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

 

قال الشيرازي رحمه الله: "المستحب أن تُخرج قبل صلاة العيد؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة) [متفق عليه]، ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن [طواف] هذا اليوم) [رواه البيهقي في "السنن الكبرى" وضعف إسناده]، فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء؛ لأنه حق مالي وجب عليه، وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت" انتهى.


ويقول النووي رحمه الله: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يُخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد. وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله.
وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً" انتهى من "المجموع" (6/ 84). والله تعالى أعلم

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال أسعار الذهب مستمرة في الارتفاع عالمياً .. وهذه المرة ترامب السبب

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية وزارة الزراعة توقع اتفاقية لدعم قطاع الحمضيات في وادي الأردن

6ع

طب وصحة نظام غذائي يجعل الأطفال أقل عنفاً... تعرف عليه

اتل

منوعات أبرز القطع التي عليكِ امتلاكها هذا الصيف

fhj

أخبار الشركات تزامناً مع اليوم العالمي للنوم التأقلم مع التوقيت الصيفي قد يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع، والأصغر سناً هم الأكثر تأثراً

ا

أسواق ومال أسعار النفط ترتفع عالميا

أرشيفية

أخبار محلية عاجل الأوقاف تعلن عن مصليات العيد في جميع محافظات المملكة - أسماء

تخ

أخبار الشركات اختيار كيا EV3 ضمن المركبات الثلاثة المتأهلة للتصفيات النهائية في فئات متعددة لجوائز السيارات العالمية لعام 2025



 
 





الأكثر مشاهدة