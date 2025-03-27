الإفتاء تبين أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر وتوضح حول صحة الصيام إذا تأخرت

الوكيل الإخباري- أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول وقت إخراج زكاة الفطر، وما يترتب على الصائم إذا تأخر فيها إخراجها.

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وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن زكاة الفطر صدقة واجبة بالأدلة الشرعية، وإذا أخّر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة، ولكن يقع صيامه صحيحاً، وأول وقت هذه العبادة مع بداية شهر رمضان، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

قال الشيرازي رحمه الله: "المستحب أن تُخرج قبل صلاة العيد؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة) [متفق عليه]، ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن [طواف] هذا اليوم) [رواه البيهقي في "السنن الكبرى" وضعف إسناده]، فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء؛ لأنه حق مالي وجب عليه، وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت" انتهى.