الإفتاء تبين أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر وتوضح حول صحة الصيام إذا تأخرت

ويقول النووي رحمه الله: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يُخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد. وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله.
وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً" انتهى من "المجموع" (6/ 84). والله تعالى أعلم
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