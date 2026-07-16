"الإفتاء" تصدر ما يزيد على 6 آلاف فتوى طلاق في حزيران

وبحسب تقرير إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر حزيران، تلقت دائرة الإفتاء 16536 سؤالا عبر الهاتف، و3268 سؤالا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأصدرت 201 فتوى من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية، و36 فتوى من خلال المحاضرات، و138 فتوى من خلال الرسائل.
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