الخميس 2026-07-16 02:05 م

"الإفتاء" تصدر ما يزيد على 6 آلاف فتوى طلاق في حزيران

دائرة الإفتاء العام
دائرة الإفتاء العام
 
الخميس، 16-07-2026 12:34 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت دائرة الإفتاء العام 6701 فتوى طلاق من مختلف مكاتب الإفتاء في المملكة، إضافة إلى 3852 فتوى من خلال المقابلات الشخصية، خلال حزيران 2026.

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وبحسب تقرير إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر حزيران، تلقت دائرة الإفتاء 16536 سؤالا عبر الهاتف، و3268 سؤالا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأصدرت 201 فتوى من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية، و36 فتوى من خلال المحاضرات، و138 فتوى من خلال الرسائل.

 
 


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