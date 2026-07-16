"الإفتاء" تصدر ما يزيد على 6 آلاف فتوى طلاق في حزيران

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإفتاء العام 6701 فتوى طلاق من مختلف مكاتب الإفتاء في المملكة، إضافة إلى 3852 فتوى من خلال المقابلات الشخصية، خلال حزيران 2026.

اضافة اعلان