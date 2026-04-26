الأحد 2026-04-26 07:13 م

"الإفتاء" تكشف حكم اللجوء إلى العرافين أو السحرة

دائرة الإفتاء العامة
 
الوكيل الإخباري-   أكد الناطق باسم دائرة الإفتاء العامة أحمد الحراسيس، الأحد، أن أعمال السحر والشعوذة محرّمة في الإسلام تحريمًا قاطعًا، محذرًا من خطورة التعامل معها أو الترويج لها لما لذلك من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.

اضافة اعلان


وقال إنّ دائرة الإفتاء تتلقى بشكل مستمر استفسارات عن هذه القضايا، في ظل انتشار بعض الممارسات المرتبطة بالشعوذة، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يعزون فشلهم في حياتهم أو مشكلاتهم الصحية والاجتماعية إلى الحسد أو السحر.


وأوضح أن المنظور الإسلامي يربط الإنسان بالله تعالى، مؤكدًا أن الضرر والنفع بيد الله وحده، وأن اللجوء إلى العرّافين أو السحرة يتنافى مع العقيدة الإسلامية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 