"الإفتاء" تكشف حكم اللجوء إلى العرافين أو السحرة

الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم دائرة الإفتاء العامة أحمد الحراسيس، الأحد، أن أعمال السحر والشعوذة محرّمة في الإسلام تحريمًا قاطعًا، محذرًا من خطورة التعامل معها أو الترويج لها لما لذلك من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.

وقال إنّ دائرة الإفتاء تتلقى بشكل مستمر استفسارات عن هذه القضايا، في ظل انتشار بعض الممارسات المرتبطة بالشعوذة، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يعزون فشلهم في حياتهم أو مشكلاتهم الصحية والاجتماعية إلى الحسد أو السحر.