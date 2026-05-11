الإقامة والحدود تصدر إرشادات لحجاج بيت الله الحرام

وأكدت الإدارة ضرورة التأكد مسبقا من عدم وجود أي طلبات قضائية أو قيود قانونية قد تعيق مغادرة الحافلات الناقلة للحجاج، تجنبا لأي تأخير أو تعطيل في الرحلة.
وشددت على أهمية التأكد من صلاحية جوازات السفر والتأشيرات الرسمية قبل التوجه إلى المراكز الحدودية، لضمان انسيابية الإجراءات الرسمية.
وفيما يتعلق بالمتطلبات الصحية، أوضحت الإدارة ضرورة الحصول على المطاعيم اللازمة والالتزام بتعليمات استخدام الأدوية المسموح بها، حفاظا على صحة وسلامة الحجاج.
كما دعت إلى التقيد بإرشادات وزارة الأوقاف وبعثات الحج الرسمية، والالتزام بالتعليمات الإدارية والتنظيمية المعتمدة خلال فترة الحج.
وأكدت الإدارة أهمية التأكد من جاهزية وسلامة الحافلات الناقلة للحجاج، بما يضمن رحلة آمنة ومريحة.
