الإقامة والحدود تصدر إرشادات لحجاج بيت الله الحرام

الوكيل الإخباري- دعت إدارة الإقامة والحدود حجاج بيت الله الحرام لعام 2026 إلى الالتزام بجملة من التعليمات والإرشادات التنظيمية والصحية، بما يسهم في تسهيل إجراءات السفر وضمان سلامتهم خلال أداء مناسك الحج.

وأكدت الإدارة ضرورة التأكد مسبقا من عدم وجود أي طلبات قضائية أو قيود قانونية قد تعيق مغادرة الحافلات الناقلة للحجاج، تجنبا لأي تأخير أو تعطيل في الرحلة.


وشددت على أهمية التأكد من صلاحية جوازات السفر والتأشيرات الرسمية قبل التوجه إلى المراكز الحدودية، لضمان انسيابية الإجراءات الرسمية.


وفيما يتعلق بالمتطلبات الصحية، أوضحت الإدارة ضرورة الحصول على المطاعيم اللازمة والالتزام بتعليمات استخدام الأدوية المسموح بها، حفاظا على صحة وسلامة الحجاج.


كما دعت إلى التقيد بإرشادات وزارة الأوقاف وبعثات الحج الرسمية، والالتزام بالتعليمات الإدارية والتنظيمية المعتمدة خلال فترة الحج.


وأكدت الإدارة أهمية التأكد من جاهزية وسلامة الحافلات الناقلة للحجاج، بما يضمن رحلة آمنة ومريحة.

 
 


مونديال 2026 .. أكبر نسخة في التاريخ وسط جدل حول تراجع الإثارة

البلديات والتنمية: نهاية الدور التقليدي وبداية صناعة الفرص

مستجدات الحالة الصحية للفنان المصري سامي عبدالحليم

ضبط اختلاس محدود في وزارة المالية بسرعة قياسية وإحالة المتورطين للتحقيق

الوكيل "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين"

الوكيل الإخباري- أعلنت صحيفة "التلغراف" عن وفاة الممثل البريطاني مايكل بنينغتون عن عمر ناهز 82 عاماً، والذي اشتهر بمشاركته في فيلم "star wars: Episode VI – Return of the Jedi" عام 1983.

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعلن إدارتها لبعض فروع "سامح مول"

