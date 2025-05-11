الإقراض الزراعي تبحث توفير حلول تمويلية لتطوير مشاريع زراعية

وجرت مناقشة فرص التعاون المشترك بين المؤسسات التمويلية والإقراض الزراعي لتوفير منتجات تمويلية تسهم في رفع مستوى الإنتاج الزراعي وتنمية المناطق الريفية، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
وأكد الدوجان أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تأتي في وقت بالغ الأهمية لتسريع تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات معيشة السكان في المناطق الريفية.
وجرى الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لبحث آليات التمويل المناسبة وتنفيذ المشاريع الزراعية في أقرب وقت ممكن.
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