الإقراض الزراعي تبحث توفير حلول تمويلية لتطوير مشاريع زراعية

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، اليوم الأحد، مع وفود من البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بجدة، وصندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تطوير المشاريع الزراعية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساهم في تحسين البنية التحتية الزراعية وخلق فرص عمل جديدة في عدد من المناطق.

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وجرت مناقشة فرص التعاون المشترك بين المؤسسات التمويلية والإقراض الزراعي لتوفير منتجات تمويلية تسهم في رفع مستوى الإنتاج الزراعي وتنمية المناطق الريفية، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.