الإثنين 2025-05-12 12:02 ص
 

الإقراض الزراعي تبحث توفير حلول تمويلية لتطوير مشاريع زراعية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 11-05-2025 10:07 م

الوكيل الإخباري-   بحث مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، اليوم الأحد، مع وفود من البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بجدة، وصندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تطوير المشاريع الزراعية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساهم في تحسين البنية التحتية الزراعية وخلق فرص عمل جديدة في عدد من المناطق.

اضافة اعلان


وجرت مناقشة فرص التعاون المشترك بين المؤسسات التمويلية والإقراض الزراعي لتوفير منتجات تمويلية تسهم في رفع مستوى الإنتاج الزراعي وتنمية المناطق الريفية، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.


وأكد الدوجان أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تأتي في وقت بالغ الأهمية لتسريع تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات معيشة السكان في المناطق الريفية.
وجرى الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لبحث آليات التمويل المناسبة وتنفيذ المشاريع الزراعية في أقرب وقت ممكن.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم قطر

عربي ودولي قطر ترحب بإعلان حماس موافقتها على إطلاق سراح أسير أميركي

جانب من الاجتماع لمناقشة العلاقات التجارية والتعريفات الجمركية

عربي ودولي تقدم كبير في المفاوضات بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية

ارشيفية

فلسطين عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق يعيد جميع الأسرى

نتنياهو

فلسطين مكتب نتنياهو: واشنطن أبلغتنا نية حماس إطلاق سراح ألكسندر كبادرة حسن نية لأميركا

غزة

فلسطين الأورومتوسطي: إسرائيل تقتل امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع بالمنطقة

ارشيفية

فلسطين إعلام إسرائيلي: اتفاق الإفراج عن عيدان ألكسندر يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار

غزة

فلسطين الاعلام العبري: إسرائيل ستدخل المساعدات إلى غزة



 
 





الأكثر مشاهدة