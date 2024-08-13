الإقراض الزراعي توقع إتفاقية لحوسبة الأنظمة المالية

وبحسب بيان للمؤسسة، تهدف الاتفاقية التي وقعت بحضور مدير المؤسسة المهندس محمد دوجان، إلى مواكبة متطلبات رؤية التحول الرقمي للخدمات، ولتخفيف الجهد عن عملاء المؤسسة، إضافة إلى تعزيز منظومة أمن البيانات وتوفير بيئة عمل ملائمة للحصول على افضل النتائج وتحقيق الشفافية والمساءلة.
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