الإقراض الزراعي توقع إتفاقية لحوسبة الأنظمة المالية

الوكيل الإخباري- وقع وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، اتفاقية حوسبة الأنظمة المالية والإلكترونية لأعمال المؤسسة مع شركة "دلتا" المختصة في قطاع البرمجيات.



وبحسب بيان للمؤسسة، تهدف الاتفاقية التي وقعت بحضور مدير المؤسسة المهندس محمد دوجان، إلى مواكبة متطلبات رؤية التحول الرقمي للخدمات، ولتخفيف الجهد عن عملاء المؤسسة، إضافة إلى تعزيز منظومة أمن البيانات وتوفير بيئة عمل ملائمة للحصول على افضل النتائج وتحقيق الشفافية والمساءلة.